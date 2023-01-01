Gartic Phone

Gartic Telefon, Gartic araçlarından ve geleneksel "Telefon oyunu" mekaniğinden yararlanır. Discord sesli sohbetleriniz için mükemmel eğlence.

Web Sitesi: garticphone.com

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