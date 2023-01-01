Willa kadınsı bir isimdir. adı taşıyan önemli kişiler şunlardır: Willa veya Provencelı Guilla (924'ten önce öldü), erken ortaçağ Frank kraliçesi Toskana Willa (970 öldü), İtalya Kralı II. Berengar'ın kraliçe eşi Willa Brown (1906-1992), Afrikalı-Amerikalı öncü havacı, lobici, öğretmen ve sivil haklar aktivisti Willa Cather (1873-1947), Amerikalı romancı ve yazar Willa McGuire Cook (1928-2017), Amerikalı üç kez dünya ve 18 kez ulusal su kayağı şampiyonu Willa Fitzgerald (1991 doğumlu), Amerikalı oyuncu Willa Ford, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris Amanda Lee Williford'un sahne adı (1981 doğumlu) Willa Holland (1991 doğumlu), Amerikalı aktris ve model Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016), Amerikalı sahne, dans ve film kostüm tasarımcısı Willa Muir (1890-1970), İskoç romancı, denemeci ve çevirmen Willa O'Neill (1973 doğumlu), Yeni Zelandalı oyuncu Willa Beatrice Player (1909–2003), Afrikalı-Amerikalı eğitimci, üniversite başkanı ve sivil haklar aktivisti Willa Shalit (1955), Amerikalı heykeltıraş, yapımcı, fotoğrafçı, yazar ve aktivist Willa Schneberg (1952 doğumlu), Amerikalı şair Willa, Fransız-Kanadalı animasyon dizisi Willa's Wild Life'ın kahramanı Willa Kasırgası, Ekim 2018 Pasifik fırtınası

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