Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Willa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Willa kadınsı bir isimdir. adı taşıyan önemli kişiler şunlardır:
Willa veya Provencelı Guilla (924'ten önce öldü), erken ortaçağ Frank kraliçesi
Toskana Willa (970 öldü), İtalya Kralı II. Berengar'ın kraliçe eşi
Willa Brown (1906-1992), Afrikalı-Amerikalı öncü havacı, lobici, öğretmen ve sivil haklar aktivisti
Willa Cather (1873-1947), Amerikalı romancı ve yazar
Willa McGuire Cook (1928-2017), Amerikalı üç kez dünya ve 18 kez ulusal su kayağı şampiyonu
Willa Fitzgerald (1991 doğumlu), Amerikalı oyuncu
Willa Ford, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris Amanda Lee Williford'un sahne adı (1981 doğumlu)
Willa Holland (1991 doğumlu), Amerikalı aktris ve model
Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016), Amerikalı sahne, dans ve film kostüm tasarımcısı
Willa Muir (1890-1970), İskoç romancı, denemeci ve çevirmen
Willa O'Neill (1973 doğumlu), Yeni Zelandalı oyuncu
Willa Beatrice Player (1909–2003), Afrikalı-Amerikalı eğitimci, üniversite başkanı ve sivil haklar aktivisti
Willa Shalit (1955), Amerikalı heykeltıraş, yapımcı, fotoğrafçı, yazar ve aktivist
Willa Schneberg (1952 doğumlu), Amerikalı şair
Willa, Fransız-Kanadalı animasyon dizisi Willa's Wild Life'ın kahramanı
Willa Kasırgası, Ekim 2018 Pasifik fırtınası
Yasal Uyarı: WebCatalog, Willa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.