WebCatalog

Upsy Shopping

Upsy Shopping

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: upsyshopping.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Upsy Shopping çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize edilmiştir. * AI ürün önerileri özelliği, müşterileri daha fazla satın almaya teşvik ederek her satışın değerini artırır. * Günlük fırsatlar ve yeni gelen promosyonlar, envanter dönüşümünü hızlandırır ve müşterileri mağazanızı keşfetmeye teşvik eder. * Akıllı SSS'ler müşteri hizmetleri ekibinize zaman kazandırır ve sepetten vazgeçmeyi azaltır. * Upsy'nin anket özelliği, işinizi optimize etmenize yardımcı olmak için değerli müşteri geri bildirimlerini toplar

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: upsyshopping.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Upsy Shopping ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

Ultimate

Ultimate

ultimate.ai

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

NEXT

NEXT

nextapp.co

Enrolla

Enrolla

enrolla.io

lphachat

lphachat

alphachat.ai

Sleeknote

Sleeknote

sleeknote.com

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Survicate

Survicate

survicate.com

Distru

Distru

distru.com

Norby AI

Norby AI

norby.io

Harviist

Harviist

harviist.com

involve.me

involve.me

involve.me

ShopAgain

ShopAgain

shopagain.com

Lancey

Lancey

getlancey.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.