Upsy Shopping

Upsy Alışveriş Yardımcısı, satışları artırmak ve müşterileri mutlu etmek isteyen web mağazası sahiplerine yönelik bir yapay zeka aracıdır. * Upsy'nin akıllı arama özelliği, ziyaretçilerin görsellerle doğru ürünü hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak amacıyla mobil kullanıcılar için optimize edilmiştir. * AI ürün önerileri özelliği, müşterileri daha fazla satın almaya teşvik ederek her satışın değerini artırır. * Günlük fırsatlar ve yeni gelen promosyonlar, envanter dönüşümünü hızlandırır ve müşterileri mağazanızı keşfetmeye teşvik eder. * Akıllı SSS'ler müşteri hizmetleri ekibinize zaman kazandırır ve sepetten vazgeçmeyi azaltır. * Upsy'nin anket özelliği, işinizi optimize etmenize yardımcı olmak için değerli müşteri geri bildirimlerini toplar

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