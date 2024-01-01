Octocom

Octocom

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Web Sitesi: octocom.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Octocom çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış öncesi ve satış sonrası yapay zeka desteği ve her boyuttaki markanın yapay zekamızı kurup entegre etmesine yardımcı olmak için ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği - hepsi abartılı maliyet olmadan.
Kategoriler:
Productivity
AI Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: octocom.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Octocom ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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