Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış öncesi ve satış sonrası yapay zeka desteği ve her boyuttaki markanın yapay zekamızı kurup entegre etmesine yardımcı olmak için ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği - hepsi abartılı maliyet olmadan.

Web Sitesi: octocom.ai

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