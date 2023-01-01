U.STRA ITSM

AWS, NCP, TOAST ve Azure İş Ortağı Olarak Çeşitli sektörlerde BT+İşletme bilgi birikimine sahip bulut uzmanları AWS, NCP, TOAST, Azure vb. için danışmanlık, inşaat ve işletme hizmetleri sağlıyoruz. Özellikle bu BT bilgi birikimine dayanarak AWS, NCP, TOAST, Azure vb. Bulut danışmanlığı ve geçiş konusunda güçlü yönlerimiz var.

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