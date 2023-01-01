WebCatalog
U.STRA ITSM

U.STRA ITSM

ustracloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde U.STRA ITSM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AWS, NCP, TOAST ve Azure İş Ortağı Olarak Çeşitli sektörlerde BT+İşletme bilgi birikimine sahip bulut uzmanları AWS, NCP, TOAST, Azure vb. için danışmanlık, inşaat ve işletme hizmetleri sağlıyoruz. Özellikle bu BT bilgi birikimine dayanarak AWS, NCP, TOAST, Azure vb. Bulut danışmanlığı ve geçiş konusunda güçlü yönlerimiz var.

Web Sitesi: ustracloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, U.STRA ITSM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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