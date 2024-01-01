TravelBank, 20.000'den fazla şirketin gider ve seyahat çözümünü destekleyen, önde gelen hepsi bir arada gider ve iş seyahati yönetimi platformudur. TravelBank ile gider yönetiminiz ve seyahat programınız üzerinde anında kontrol sahibi olursunuz; kullanıcı dostu tasarım, hızlı masraf geri ödemeleri ve seyahat ödül programı aracılığıyla şirket harcamalarını ortalama %30 azaltırken çalışan mutluluğunu artırırsınız. Şirketler özel harcama ve seyahat politikalarını kolaylıkla oluşturup uygulayabilir ve uzman desteği için TravelBank'in şirket içi müşteri başarı ekibine telefon, e-posta veya sohbet yoluyla erişebilir. TravelBank masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Travelbank.com'da birkaç dakika içinde başlayın.

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