WegoPro, iş seyahatlerini ve harcamalarını modernleştirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlayan devrim niteliğinde bir platformdur. Dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmelerin güvendiği WegoPro, kurumsal seyahat ve gider yönetimi için tek elden çözüm sunuyor. Kurumsal Seyahat: WegoPro, iş seyahatlerinizi kolaylıkla ayırtmanıza, yönetmenize ve kontrol etmenize olanak tanır; devasa envanter, modern arayüz ve ihtiyacınız olan tüm kontrol ve dengeler. 800'den fazla havayolu şirketi ve 600.000'den fazla otel arasından seçim yapabileceğiniz WegoPro, en iyi seyahat envanterini sunar. Modern kullanıcı arayüzümüz sayesinde anında uçağa binebilir ve rezervasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Gider Yönetimi: WegoPro Giderleri ile harcamaları hareket halindeyken gönderebilir, tek tıklamayla onaylayabilir ve tüm verilerin muhasebe sistemlerinize akmasını sağlayarak herkesi eskisinden çok daha verimli hale getirebilirsiniz. WegoPro Giderleri esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Tek başına veya İş Seyahati ile birlikte kullanabilirsiniz. Web, iOS ve Android'de kullanılabilir. Daha fazla bilgiyi www.wegopro.com adresinde bulabilirsiniz.

Web Sitesi: wegopro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WegoPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.