İşi Kolay ve Ulaşılabilir Hale Getirmek. Uçtan uca proje yönetimi ve görev yönetimi uygulamanız. Özelleştirilmiş bir görev yönetimi yazılımı olan TaskOPad ile neler başarabileceğinizi anlamak için videoyu izleyin.

Web Sitesi: taskopad.com

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