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Sentetik Medya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sentetik medya, tamamen veya kısmen yapay zeka (AI) algoritmaları tarafından oluşturulan video, resim, metin ve ses içeriğini ifade eder. Bu teknoloji, kullanıcılara çeşitli medya türlerini oluşturma olanağı sağlar. Bireyler, sesleri, görünümleri veya istemleri gibi girdiler sağlayarak, ilgili medya çıktılarını oluşturmak için yazılımı kullanabilirler. Sentetik medya henüz başlangıç ​​aşamasında olmasına rağmen eğlence, pazarlama, eğitim ve diğer çeşitli alanlarda muazzam bir potansiyele sahiptir.

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Notion

Notion

notion.so

Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.

VEED

VEED

veed.io

Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.

Runway

Runway

runwayml.com

Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!

Jasper

Jasper

jasper.ai

Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Fotor

Fotor

fotor.com

Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...

D-ID

D-ID

d-id.com

Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...

Craft

Craft

craft.do

Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Harika Stüdyo. CG karakterlerini canlı aksiyon sahnesinde otomatik olarak canlandıran, aydınlatan ve oluşturan bir yapay zeka aracı.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI, güçlü AI odaklı tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için ...

Undetectable AI

Undetectable AI

undetectable.ai

İşaretlenen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğinizi, marka sesinizle uyumlu ve onu insanlar tarafından yazılan eserlerden ayırt edilemez kılan üstün kaliteli yazıya dönüştürüyoruz. Yapay zeka destekli çözümümüz, hedef kitlenizde yankı uyandıran kusursuz metinler bırakarak ayırt edilemez sonuçl...

Simplified

Simplified

simplified.com

İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

AKOOL

AKOOL

content.akool.com

Ticaret için Kişiselleştirilmiş AGI İçerik Platformu AIGC'den yararlanarak metin, resim, ses ve videolarda kişiselleştirilmiş, profesyonel kalitede ürün açıklamaları elde etmek için küçük işletmeler ve E-ticaret için tek adresli mağazayız.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

100'den fazla medya kuruluşunun kapsadığı GPTZero, ChatGPT, GPT-4 ve Bard için en gelişmiş yapay zeka dedektörüdür. Saniyeler içinde 50.000 karaktere kadar AI intihalini kontrol edin.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.

Writer

Writer

writer.com

Writer, ekibinizdeki herkesin iyi yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Her yerde net, tutarlı ve markaya uygun içerik oluşturun. Bugün ücretsiz deneyin.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

Tüm İçeriğinizi Yazmak için Tek Bir Yapay Zeka Aracı. Saniyeler içinde yazılan pazarlama, satış ve web sitesi metni. Son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. 1000'den fazla platforma entegre edilmiştir.

Writecream

Writecream

writecream.com

Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak

Frase

Frase

frase.io

Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

Kişisel Yapay Zeka Asistanınız GetGenie ile 20 Kat Daha Hızlı Yazın ve Sıralayın. WordPress, SaaS uygulaması veya sohbet robotu olsun — GetGenie Ai, tüm iş kollarında, tüm cephelerde yanınızdadır!

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

İçerik Oluşturmanızı Yapay Zeka ile Güçlendirin. Saniyeler içinde bloglar, reklam kopyaları, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun!

Ludwig

Ludwig

ludwig.guru

Fikirlerinizi ifade etmek için mükemmel kelimeyi veya cümleyi bulmanıza yardımcı olan dilsel arama motoru ve akıllı çevirmen.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Yapay zekanın içeriğinizi saniyeler içinde yazmasına izin verin. Yazarın tıkanıklığı olmadan. Birkaç anahtar kelime sağlayın ve dünya hakkında geniş bilgi birikimine sahip birinci sınıf yapay zekamızı kullanarak bunları anında tam uzunlukta makalelere ve pazarlama içeriğine dönüştürelim.

Hive

Hive

hive.com

Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.

Booth.ai

Booth.ai

booth.ai

Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

AI modeli herhangi bir istemden resim çiziyor!

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

Web sitenizin içeriğini Google'ın seveceği şekilde optimize edin. Anlamsal modellere (NLP), Google SERP analizine ve rekabet verilerine sahip gelişmiş içerik düzenleyici. NEURONwriter, içeriği kullanıcının amacını göz önünde bulundurarak planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur!

Molin AI

Molin AI

molin.ai

Anında İçerik Oluşturun. Molin, birkaç kelimeden benzersiz ve yüksek kaliteli içeriği yalnızca saniyeler içinde yazan bir yapay zekadır.

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

Hayal gücünü sanata dönüştürün. Yapay zeka görüntü oluşturucumuz hayal gücünü hayata geçirerek saniyeler içinde çarpıcı sanat eserleri, illüstrasyonlar ve görüntüler üretir.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.

Stockimg.ai

Stockimg.ai

stockimg.ai

Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI

Dream Up (Deviant Art)

Dream Up (Deviant Art)

dreamup.com

Yapay Zekayla Üretilen Sanatı Güvenli ve Adil Bir Şekilde Yaratın DeviantArt DreamUp™, yaratıcılara ve onların çalışmalarına adil davranıldığını bilerek yapay zeka sanatı oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın gücüyle hayal edebileceğiniz her görüntüyü yaratın!

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Ciddi İçerik Yayıncıları için Geliştirilmiş En Doğru Yapay Zeka İçerik Dedektörü ve İntihal Denetleyicisi Eğer bir SEO, İçerik Pazarlamacısı veya Web Sitesi Yayıncısı iseniz bu araç bir zorunluluktur! Aldığınız içeriğin gerçek kaynağını anlayın ve web sitenizi Google AI içerik güncellemeleriyle ge...

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.

Textero AI

Textero AI

textero.ai

Yapay zeka ile daha iyi yazın

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

Copyleaks, internette ve veritabanlarında kapsamlı aramaları hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştiren, intihal karşıtı bir yazılım platformudur.

Headline Studio

Headline Studio

coschedule.com

1 Numaralı Ücretsiz Başlık Analizörü. Trafiği, Paylaşımları ve Arama Sonuçlarını Yönlendiren Başlıklar Yazın.

ContentBot

ContentBot

contentbot.ai

10 kat daha hızlı yazın. Sizin için yazmak için dünyanın en gelişmiş yapay zekasını kullanın. Blog içeriği, açılış sayfaları, reklam metni ve çok daha fazlası.

Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

Friday AI ile yazmak Cuma öğleden sonra kadar kolaydır. İster blog ve makale yazıyor olun ister hızlı reklamlar yazıyor olun, yapay zeka aracımızın sizin için çalışmasına izin verin

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