Sentetik Medya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Sentetik medya, tamamen veya kısmen yapay zeka (AI) algoritmaları tarafından oluşturulan video, resim, metin ve ses içeriğini ifade eder. Bu teknoloji, kullanıcılara çeşitli medya türlerini oluşturma olanağı sağlar. Bireyler, sesleri, görünümleri veya istemleri gibi girdiler sağlayarak, ilgili medya çıktılarını oluşturmak için yazılımı kullanabilirler. Sentetik medya henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen eğlence, pazarlama, eğitim ve diğer çeşitli alanlarda muazzam bir potansiyele sahiptir.
Yeni Uygulama Gönder
Notion
notion.so
Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
Wordtune
wordtune.com
Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Runway
runwayml.com
Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Copy.ai
copy.ai
Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Fotor
fotor.com
Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Rytr
rytr.me
Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Harika Stüdyo. CG karakterlerini canlı aksiyon sahnesinde otomatik olarak canlandıran, aydınlatan ve oluşturan bir yapay zeka aracı.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü AI odaklı tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için ...
Undetectable AI
undetectable.ai
İşaretlenen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğinizi, marka sesinizle uyumlu ve onu insanlar tarafından yazılan eserlerden ayırt edilemez kılan üstün kaliteli yazıya dönüştürüyoruz. Yapay zeka destekli çözümümüz, hedef kitlenizde yankı uyandıran kusursuz metinler bırakarak ayırt edilemez sonuçl...
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
AKOOL
content.akool.com
Ticaret için Kişiselleştirilmiş AGI İçerik Platformu AIGC'den yararlanarak metin, resim, ses ve videolarda kişiselleştirilmiş, profesyonel kalitede ürün açıklamaları elde etmek için küçük işletmeler ve E-ticaret için tek adresli mağazayız.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
GPTZero
gptzero.me
100'den fazla medya kuruluşunun kapsadığı GPTZero, ChatGPT, GPT-4 ve Bard için en gelişmiş yapay zeka dedektörüdür. Saniyeler içinde 50.000 karaktere kadar AI intihalini kontrol edin.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Writer
writer.com
Writer, ekibinizdeki herkesin iyi yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Her yerde net, tutarlı ve markaya uygun içerik oluşturun. Bugün ücretsiz deneyin.
TextCortex
textcortex.com
Tüm İçeriğinizi Yazmak için Tek Bir Yapay Zeka Aracı. Saniyeler içinde yazılan pazarlama, satış ve web sitesi metni. Son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. 1000'den fazla platforma entegre edilmiştir.
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Rask.ai
rask.ai
Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak
Frase
frase.io
Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel Yapay Zeka Asistanınız GetGenie ile 20 Kat Daha Hızlı Yazın ve Sıralayın. WordPress, SaaS uygulaması veya sohbet robotu olsun — GetGenie Ai, tüm iş kollarında, tüm cephelerde yanınızdadır!
GravityWrite
gravitywrite.com
İçerik Oluşturmanızı Yapay Zeka ile Güçlendirin. Saniyeler içinde bloglar, reklam kopyaları, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun!
Ludwig
ludwig.guru
Fikirlerinizi ifade etmek için mükemmel kelimeyi veya cümleyi bulmanıza yardımcı olan dilsel arama motoru ve akıllı çevirmen.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Yapay zekanın içeriğinizi saniyeler içinde yazmasına izin verin. Yazarın tıkanıklığı olmadan. Birkaç anahtar kelime sağlayın ve dünya hakkında geniş bilgi birikimine sahip birinci sınıf yapay zekamızı kullanarak bunları anında tam uzunlukta makalelere ve pazarlama içeriğine dönüştürelim.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Booth.ai
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Craiyon
craiyon.com
AI modeli herhangi bir istemden resim çiziyor!
NeuronWriter
neuronwriter.com
Web sitenizin içeriğini Google'ın seveceği şekilde optimize edin. Anlamsal modellere (NLP), Google SERP analizine ve rekabet verilerine sahip gelişmiş içerik düzenleyici. NEURONwriter, içeriği kullanıcının amacını göz önünde bulundurarak planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur!
Molin AI
molin.ai
Anında İçerik Oluşturun. Molin, birkaç kelimeden benzersiz ve yüksek kaliteli içeriği yalnızca saniyeler içinde yazan bir yapay zekadır.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Hayal gücünü sanata dönüştürün. Yapay zeka görüntü oluşturucumuz hayal gücünü hayata geçirerek saniyeler içinde çarpıcı sanat eserleri, illüstrasyonlar ve görüntüler üretir.
Elai.io
elai.io
Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Yapay Zekayla Üretilen Sanatı Güvenli ve Adil Bir Şekilde Yaratın DeviantArt DreamUp™, yaratıcılara ve onların çalışmalarına adil davranıldığını bilerek yapay zeka sanatı oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın gücüyle hayal edebileceğiniz her görüntüyü yaratın!
Originality.ai
originality.ai
Ciddi İçerik Yayıncıları için Geliştirilmiş En Doğru Yapay Zeka İçerik Dedektörü ve İntihal Denetleyicisi Eğer bir SEO, İçerik Pazarlamacısı veya Web Sitesi Yayıncısı iseniz bu araç bir zorunluluktur! Aldığınız içeriğin gerçek kaynağını anlayın ve web sitenizi Google AI içerik güncellemeleriyle ge...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.
Textero AI
textero.ai
Yapay zeka ile daha iyi yazın
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks, internette ve veritabanlarında kapsamlı aramaları hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştiren, intihal karşıtı bir yazılım platformudur.
Headline Studio
coschedule.com
1 Numaralı Ücretsiz Başlık Analizörü. Trafiği, Paylaşımları ve Arama Sonuçlarını Yönlendiren Başlıklar Yazın.
ContentBot
contentbot.ai
10 kat daha hızlı yazın. Sizin için yazmak için dünyanın en gelişmiş yapay zekasını kullanın. Blog içeriği, açılış sayfaları, reklam metni ve çok daha fazlası.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI ile yazmak Cuma öğleden sonra kadar kolaydır. İster blog ve makale yazıyor olun ister hızlı reklamlar yazıyor olun, yapay zeka aracımızın sizin için çalışmasına izin verin