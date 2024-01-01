Sentetik Medya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Sentetik medya, tamamen veya kısmen yapay zeka (AI) algoritmaları tarafından oluşturulan video, resim, metin ve ses içeriğini ifade eder. Bu teknoloji, kullanıcılara çeşitli medya türlerini oluşturma olanağı sağlar. Bireyler, sesleri, görünümleri veya istemleri gibi girdiler sağlayarak, ilgili medya çıktılarını oluşturmak için yazılımı kullanabilirler. Sentetik medya henüz başlangıç ​​aşamasında olmasına rağmen eğlence, pazarlama, eğitim ve diğer çeşitli alanlarda muazzam bir potansiyele sahiptir.