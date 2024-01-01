Elektronik tablo yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Elektronik tablo yazılımı, sayısal verileri tablo biçiminde düzenlemek, analiz etmek ve değiştirmek için tasarlanmış dijital araçlardır. Kullanıcılar, verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlendiği ızgaralar veya çalışma sayfaları oluşturabilir, hesaplamalar yapabilir, grafikler oluşturabilir ve raporlar oluşturabilir. Elektronik tablo yazılımı, bütçeleme, finansal analiz ve veri yönetimi gibi görevlerde yaygın olarak kullanılır.
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Google Sheets
google.com
Google E-Tablolar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir e-tablo programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve sunum programı olan Google Dokümanlar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google E-Tab...
Microsoft Excel Online
microsoft.com
Microsoft Excel'in çevrimiçi sürümüyle Excel elektronik tabloları oluşturun, düzenleyin ve paylaşın. Paylaşılan projelerde başkalarıyla gerçek zamanlı olarak çalışın. Microsoft Excel, Microsoft tarafından Windows, macOS, Android ve iOS için geliştirilen bir elektronik tablodur. Hesaplama, grafik ar...
Airtable
airtable.com
Airtable, merkezi San Francisco'da bulunan bir bulut işbirliği hizmetidir. 2012 yılında Howie Liu, Andrew Ofstad ve Emmett Nicholas tarafından kuruldu. Airtable, bir veritabanının özelliklerine sahip ancak bir elektronik tabloya uygulanan bir elektronik tablo-veritabanı melezidir. Airtable tablosun...
Zoho Sheet
zoho.com
İşbirliğine dayalı ekipler için elektronik tablo yazılımı. Zoho Sheet'i kullanarak e-tabloları ücretsiz olarak çevrimiçi oluşturun, düzenleyin ve paylaşın.
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers, Apple Inc. tarafından Keynote ve Pages ile birlikte iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir elektronik tablo uygulamasıdır. Numbers, iOS ve macOS High Sierra veya daha yeni sürümlerde kullanılabilir. OS X'teki Numbers 1.0, 7 Ağustos 2007'de duyuruldu ve bu, onu iWork ...