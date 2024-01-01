Diğer Sentetik Medya Yazılımları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Diğer sentetik medya yazılımları, sentetik medya içeriği oluşturmak, işlemek veya oluşturmak için tasarlanmış çeşitli araç ve platformları ifade eder. Sentetik medya, makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi yapay zeka (AI) teknikleri kullanılarak oluşturulan veya değiştirilen görüntüler, videolar, ses ve metin gibi çeşitli medya biçimlerini kapsar.