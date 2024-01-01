Gereksinim yazımını hızlandırın ve kesin teklifler sağlayın, ekstra çalışmadan kurtulun ve geliştirmede daha fazla netlik sağlayın Zamandan tasarruf edin ve anlaşılır yazılım gereksinimleri yazın. Yazılım gereksinimlerinin oluşturulması zaman alıcıdır ve bu nedenle çoğu zaman doğru şekilde yapılmaz. Gereksinimlerdeki belirsizlikler projede gecikmelere ve maliyetli yeniden çalışmalara yol açar. hikaye açısından süreci kolaylaştırır, hataları azaltır ve geleneksel proje yönetimi araçlarının yerini almak için değil, onları güçlendirmek için tasarlanmış açık, kapsamlı gereksinimler oluşturmaya yardımcı olur.

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