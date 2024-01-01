Questgen.ai

Questgen.ai

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Web Sitesi: questgen.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Questgen.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Questgen, Çoktan Seçmeli Sorular (MCQ'lar), birden fazla doğru yanıta sahip ÇSS'ler, Doğru/Yanlış Sorular, Boşlukları Doldurma, Yüksek Sıralı Sorular, Aşağıdakileri Eşleştirme Soruları gibi çeşitli değerlendirme türleri üreten bir yapay zeka sınav oluşturucusudur. ve Bloom'un sınıflandırma testleri vb. tek tıklamayla. Oluşturulan çalışma sayfasını PDF, QTI, Moodle XML, CSV, metin vb. mevcut formatların çoğunda dışa aktarmadan önce düzenleyebilir ve üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
Kategoriler:
Productivity
Diğer Sentetik Medya Yazılımları

Web Sitesi: questgen.ai

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