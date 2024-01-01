Questgen.ai

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Questgen, Çoktan Seçmeli Sorular (MCQ'lar), birden fazla doğru yanıta sahip ÇSS'ler, Doğru/Yanlış Sorular, Boşlukları Doldurma, Yüksek Sıralı Sorular, Aşağıdakileri Eşleştirme Soruları gibi çeşitli değerlendirme türleri üreten bir yapay zeka sınav oluşturucusudur. ve Bloom'un sınıflandırma testleri vb. tek tıklamayla. Oluşturulan çalışma sayfasını PDF, QTI, Moodle XML, CSV, metin vb. mevcut formatların çoğunda dışa aktarmadan önce düzenleyebilir ve üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

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