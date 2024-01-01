Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

VCAT.AI, otomatik pazarlama videosu oluşturucu, yapay zeka tabanlı bir SaaS çözümüdür. Yalnızca Ürün URL'si içeren pazarlama videolarını yalnızca 1 dakikada üretir. Sadece onlarca kısa formatlı pazarlama videosu değil, aynı anda her boyutta banner görselleri. VCAT.AI beta sürümünü geçen yıl başlattı ve hızla büyüyor. Çeşitli sektörlerde uzun vadeli ortaklıklar kurarak ve lansmandan sonraki yalnızca bir yıl içinde birden fazla platformla entegre olarak büyüme potansiyelimizi gösterdik. Artık CES ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre küresel çapta genişlemeye hazırlanıyoruz. Tek tıklamayla veya metinle video ve görseller üreten üretken video yapay zeka çözümüne hazırlanıyoruz.

Web Sitesi: vcat.ai

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