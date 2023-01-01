Quiver Quantitative

Wall Street geçen yıl alternatif verilere 2 milyar doların üzerinde para harcadı. Ücretsiz olarak telefonunuza getiriyoruz. Geçen yıl boyunca, WallStreetBets tartışmalarından kurumsal lobi faaliyetlerine ve ABD Senatörleri ve Temsilcileri tarafından yapılan kişisel hisse senedi alım satımına kadar her şeyi kapsayan düzinelerce alternatif veri setini derleyip topladık. Bu verilerden eyleme geçirilebilir bilgiler bulmayı ve pazarda bilgi avantajı elde etmeyi kolaylaştırıyoruz.

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