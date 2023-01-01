WebCatalog
Stacks

Stacks

stacks.rocks

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Stacks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Stacks, yerel bir klasörün üzerinde çalışan, platformlar arası, hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

Web Sitesi: stacks.rocks

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stacks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

heycollab

heycollab

app.heycollab.com

Scrum Time

Scrum Time

en.scrum-time.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Gouti

Gouti

gouti.net

Taskulu

Taskulu

taskulu.com

nTask

nTask

app.ntaskmanager.com

Cubicl

Cubicl

cubicl.io

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

Flowpot

Flowpot

flowpot.com

Teamleader

Teamleader

app.teamleader.eu

Ravetree

Ravetree

app.ravetree.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası