WebCatalog
Visual Studio Code Web

Visual Studio Code Web

vscode.dev

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Visual Studio Code Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tamamen tarayıcıda çalışan VS Code'un hafif bir sürümü. Yerel makinenizde bir klasör açın ve kodlamaya başlayın. vscode.dev'in kullanıma sunulmasıyla birlikte, tarayıcıda tamamen sunucusuz çalışabilen bir geliştirme aracı oluşturma yönündeki orijinal vizyonumuzu nihayet gerçekleştirmeye başlıyoruz.

Web Sitesi: vscode.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Visual Studio Code Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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