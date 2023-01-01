Visual Studio Code Web

Tamamen tarayıcıda çalışan VS Code'un hafif bir sürümü. Yerel makinenizde bir klasör açın ve kodlamaya başlayın. vscode.dev'in kullanıma sunulmasıyla birlikte, tarayıcıda tamamen sunucusuz çalışabilen bir geliştirme aracı oluşturma yönündeki orijinal vizyonumuzu nihayet gerçekleştirmeye başlıyoruz.

Web Sitesi: vscode.dev

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