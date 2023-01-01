WebCatalog
Pliny

Pliny

pliny.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pliny çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka uygulamaları oluşturun, paylaşın ve yeniden karıştırın. Pliny, isteminizi paylaşılabilir bir uygulamaya dönüştürmek için hafif bir arayüz sağlar. Herkes uygulamanızı kendi girdileriyle ücretsiz olarak çalıştırabilir veya yeni bir sürüm oluşturmak için yeniden düzenleyebilir.

Web Sitesi: pliny.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pliny ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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