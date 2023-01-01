WebCatalog
felvin

felvin

felvin.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde felvin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka uygulamalarını tasarlayın, oluşturun ve bunlardan para kazanın. Benzersiz yapay zeka destekli uygulamanızı tek bir istemle keşfedin ve oluşturun.

Web Sitesi: felvin.com

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