Boba: Üretken fikir için yapay zeka yardımcı pilotu Araştırma sinyalleri ve trendler - Boba, nitel araştırma sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olacak makaleler ve haberler için web'de arama yapabilir. Fikir Oluşturun: Gelecek senaryolarını hayal edin - Senaryo oluşturma, iş dünyası, kültür ve teknolojideki değişim sinyallerini araştırarak geleceğe yönelik hikayeler üretme sürecidir. Senaryolar, bağlamsallaştırılmış bir anlatımla öğrenmeleri sosyalleştirmek, farklı ürün düşüncelerine ilham vermek, esneklik/arzu edilirlik testleri yürütmek ve/veya stratejik planlamaya bilgi sağlamak için kullanılır. Fikir: Beyin fırtınası stratejileri - Kazanmak için Oynama strateji çerçevesini kullanarak, stratejik bir harekete ve olası gelecek senaryolarına dayalı olarak "nerede oynanır" ve "nasıl kazanılır" seçimleri konusunda beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olabilirim. Storyboard Oluşturma - Boba, mevcut veya gelecekteki durum senaryoları için storyboard'lar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Web Sitesi: boba-ai.com

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