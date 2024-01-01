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Qualitative

Qualitative

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Web Sitesi: qualitative.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Qualitative çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kalitatif, kullanıcı araştırma oturumlarını davet etmeyi, planlamayı ve yürütmeyi son derece kolaylaştırır.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: qualitative.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Qualitative ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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hubux.com

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

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Loop11

loop11.com

The User Interview Exchange

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

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