Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mergent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Mergent, geliştiricilerin bildirimler, veri işleme ve üçüncü taraf entegrasyonları gibi arka plan görevlerini planlamasını ve yönetmesini son derece kolaylaştıran bir görev planlama API'sidir.

Web Sitesi: mergent.co

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