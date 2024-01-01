WebCatalog

HubUX

HubUX

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: hubux.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde HubUX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

HubUX, özel panel yönetimi, video seçme soruları ve anketler dahil niteliksel otomasyon için bir araştırma operasyon platformudur

Kategoriler:

Business
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: hubux.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HubUX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

EasyHire

EasyHire

easyhire.me

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

HireVue

HireVue

hirevue.com

CoNote

CoNote

conote.ai

Qualitative

Qualitative

qualitative.io

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

dscout

dscout

dscout.com

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Sacra

Sacra

sacra.com

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.