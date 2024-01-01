Alternatifler - HubUX

Wondering

wondering.com

Wondering, A liderliğindeki kullanıcı araştırma ve görüşme platformudur. Ürün ve kullanıcı deneyimi ekiplerinin, herhangi bir dildeki tasarımlar ve yeni konseptler hakkında daha hızlı müşteri geri bildirimi almasına ve yapay zeka destekli araştırmalarla daha iyi ürünler oluşturmasına yardımcı oluyor...