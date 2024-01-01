Sneek

Sneek

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Web Sitesi: sneek.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sneek çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekip arkadaşlarınızla tüm gün görüşün ve tek tıklamayla anında görüntülü sohbetler ve grup görüntülü sohbetler başlatın. Sneek, dijital göçebeler, uzak ve dağıtılmış ekipler için sürekli bir varlık aracıdır.
Kategoriler:
Productivity
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: sneek.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sneek ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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SoWork

SoWork

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MeetinVR

MeetinVR

meetinvr.com

Ryver

Ryver

ryver.com

Remote

Remote

remote.com

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

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