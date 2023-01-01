WebCatalog
Sdf

Sdf

console.sdf.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sdf çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SDF, veriler için yeni nesil derleme sistemidir. SQL geliştirme basitleştirildi. Yerel uygulama, Akıllı İş Akışları ve Veri Yönetişimi, 60 MB'lık Rust tabanlı büyüyle bir araya getirildi.

Web Sitesi: sdf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sdf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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