SDF, veriler için yeni nesil derleme sistemidir. SQL geliştirme basitleştirildi. Yerel uygulama, Akıllı İş Akışları ve Veri Yönetişimi, 60 MB'lık Rust tabanlı büyüyle bir araya getirildi.

Web Sitesi: sdf.com

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