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Readovka World

Readovka World

readovka.world

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Readovka dünyası - kendi geçmişi ve görünümü olan medya Projemiz 2013 yılında Rusya'nın küçük bir şehri olan Smolensk'te kuruldu ve hemen hemen her yerel sakinin bildiği ve okuduğu bölgenin ana haber kaynağı haline geldi. Yetenekli bir ekibin çabaları sayesinde proje 2018 yılında federal seviyeye ulaştı ve şimdi uluslararası seviyeye ulaştı. Readovka gazetecileri her gün ana haberleri inceleyerek okuyuculara net bir şekilde aktarıyor. Şu anda Rusya'daki Readovka baskısının kapsamı yalnızca Telegram'da ayda 500.000.000'i aşıyor. Haberlerimizi her gün 15.000.000'dan fazla kişi izliyor. Medya holdingimizin Telegram'daki ana kanalının yanı sıra resmi bir web sitesi (linki burada), sosyal ağlarda grup ve hesapları ve hızla gelişen bir TikTok profili bulunmaktadır. Readovka'nın toplam kapsamı 1.000.000.000'den fazla görüntülemedir. Artık İngilizce de konuşuyoruz, böylece Rusya'dan gelen ana haberler tüm dünyada biliniyor.

Web Sitesi: readovka.world

Yasal Uyarı: WebCatalog, Readovka World ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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