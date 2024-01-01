Other Perspectives IO

Rakiplerimizden viral içerik bulma ihtiyacımızı sürdürmek için bu ürünü yarattık. Rakiplerimizin sosyal medyadaki davranışlarını karşılaştırıp analiz ederek, Facebook ve Instagram'da viral olmanın ve hızlı büyümenin reçetesini bulmayı başardık. Aracımızı kullanarak, ana sayfamızın sosyal medyadaki varlığını, reklamlara herhangi bir para yatırmadan bir yıldan kısa bir sürede 4 milyon takipçiden 11 milyon takipçiye çıkarmayı başardık. Ayrıca yıllar boyunca gazetecilerin ve motivasyon konuşmacılarının sosyal medya kanalları için viral hikayeler oluşturmalarına yardımcı olduk.

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