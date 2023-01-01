WebCatalog
Post Genie

Post Genie

postgenie.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Post Genie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sosyal medya varlığınızı güçlendirin Takipçilerinizle daha fazla şekilde etkileşime geçin Markanızı büyütmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Tüm sosyal medyalarınızda içerik oluşturun ve planlayın. 14 günlük ücretsiz denemeyle başlayın

Web Sitesi: postgenie.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Post Genie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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