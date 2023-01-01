RT, küresel haberlere Rusya'nın bakış açısını getiren, 7/24 İngilizce yayınlanan ilk Rus haber kanalıdır.

Web Sitesi: rt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.