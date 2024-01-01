bdnews24

bdnews24

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bdnews24.com, ülke genelindeki yaklaşık 500 gazeteci ve fotoğrafçının kaynaklarından yararlanarak geniş bir alana yayılmış izleyici kitlesine doğru haberleri ve manşetlere ilişkin benzersiz bilgiler sunan Bangladeş'in ilk 7/24 haber hizmetidir.

Web Sitesi: bdnews24.com

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