Global Times

Global Times

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Global Times, People's Daily'ye bağlı İngilizce yayınlanan Çin gazetesi.

Web Sitesi: globaltimes.cn

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