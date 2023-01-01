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Gulf News

Gulf News

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Gulf News, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yayınlanan günlük İngilizce gazetedir. İlk olarak 1978'de piyasaya sürüldü ve şu anda BAE genelinde ve ayrıca diğer Basra Körfezi Ülkelerinde dağıtılıyor. Çevrimiçi baskısı 1996 yılında başlatıldı.

Web Sitesi: gulfnews.com

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