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Khaleej Times

Khaleej Times

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Khaleej Times, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yayınlanan günlük İngilizce gazetedir. 16 Nisan 1978'de yayın hayatına başlayan Khaleej Times, BAE'nin en uzun soluklu İngilizce günlük gazetesidir.

Web Sitesi: khaleejtimes.com

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