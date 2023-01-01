The Brussels Times

Brüksel Times, Belçika'nın önde gelen günlük İngilizce çevrimiçi gazetesidir. Misyonumuz, gurbetçilere, yabancılara ve uluslararası odaklı Belçikalılara, Avrupa'nın başkentinde yerel düzeyde neler olup bittiğini anlamalarına yardımcı olmak için Belçika haber ve görüş yazılarını sunmaktır.

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