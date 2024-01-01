Sanat Gazetesi, uluslararası haber ve olaylara kapsamlı bir şekilde yer veren, küresel görsel sanatlar alanında saygın bir kayıt dergisi olarak duruyor. Merkezi Londra ve New York'ta bulunan bu İngilizce yayın, Umberto Allemandi tarafından oluşturulan ve İtalyanca, Fransızca, Rusça, Çince ve Yunanca baskıları bulunan bir kitap ağının temel taşıdır. Geniş erişimi ve otoriter sesiyle The Art Newspaper, dünya çapındaki sanat meraklıları için hayati bir kaynak olmaya devam ediyor.

Web Sitesi: theartnewspaper.com

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