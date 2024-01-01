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Propel PRM

Propel PRM

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Web Sitesi: propelmypr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Propel PRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izlemelerine ve kazanılmış medya çabalarının iş etkisini kolayca ölçmelerine olanak tanır. Propel'in aralarında Real Chemistry, Textron, Insurify ve diğer önde gelen marka ve ajansların da bulunduğu 150'den fazla müşterisi bulunmaktadır. 2019 yılında faaliyete geçen Propel'in genel merkezi Tel Aviv'de olup New York, Londra ve Miami'de ekipleri bulunmaktadır. Propel bugüne kadar 6 milyon dolarlık girişim fonu topladı ve dünyanın en hızlı büyüyen halkla ilişkiler teknolojisidir. Daha fazla bilgi için www.propelmypr.com adresini ziyaret edin.

Kategoriler:

Business
Media and Influencer Targeting Software
Media Monitoring Software

Web Sitesi: propelmypr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Propel PRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Feedly

Feedly

feedly.com

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Ahrefs

Ahrefs

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

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Awario

Awario

awario.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Dataminr

Dataminr

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Brand24

Brand24

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