Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izlemelerine ve kazanılmış medya çabalarının iş etkisini kolayca ölçmelerine olanak tanır. Propel'in aralarında Real Chemistry, Textron, Insurify ve diğer önde gelen marka ve ajansların da bulunduğu 150'den fazla müşterisi bulunmaktadır. 2019 yılında faaliyete geçen Propel'in genel merkezi Tel Aviv'de olup New York, Londra ve Miami'de ekipleri bulunmaktadır. Propel bugüne kadar 6 milyon dolarlık girişim fonu topladı ve dünyanın en hızlı büyüyen halkla ilişkiler teknolojisidir. Daha fazla bilgi için www.propelmypr.com adresini ziyaret edin.

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