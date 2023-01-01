WebCatalog
Nes‪t‬

Nes‪t‬

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Web Sitesi: store.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nes‪t‬ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Hesabınızla veya taşınmamış Nest Hesabınızla web tarayıcınızda Nest uygulamasında oturum açın. Nest Termostatlarınızı, Nest Cam'lerinizi, Nest Doorbell'inizi veya Nest cihazlarınızı bağlayın ve Nest Aware'i bir veya daha fazla cihaza ekleyin.

Web Sitesi: store.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nes‪t‬ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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