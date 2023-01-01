Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Hesabınızla veya taşınmamış Nest Hesabınızla web tarayıcınızda Nest uygulamasında oturum açın. Nest Termostatlarınızı, Nest Cam'lerinizi, Nest Doorbell'inizi veya Nest cihazlarınızı bağlayın ve Nest Aware'i bir veya daha fazla cihaza ekleyin.

Web Sitesi: store.google.com

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