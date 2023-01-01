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Shapr

Shapr

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Web Sitesi: shapr.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shapr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hesabınızda oturum açın ve web'de Shapr'ın keyfini çıkarın. Shapr, yakınınızdaki benzer düşüncelere sahip insanlarla günlük olarak bağlantı kurmanın ve size parmaklarınızın ucunda profesyonel ve bireysel olarak büyüme fırsatı vermenin en hızlı ve en kolay yoludur! Shaper olarak telaffuz edilir

Web Sitesi: shapr.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shapr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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