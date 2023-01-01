WebCatalog
Glasp

Glasp

glasp.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Glasp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Glasp, insanların web'deki alıntıları ve düşünceleri vurgulayıp düzenleyebileceği ve benzer düşüncelere sahip diğer kişilerin öğrenimine erişebileceği bir sosyal web vurgulayıcıdır.

Web Sitesi: glasp.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Glasp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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