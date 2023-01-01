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Captivate

Captivate

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Web Sitesi: captivate.fm

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Captivate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Podcast'lerinizi oluşturmak, büyütmek ve onlardan para kazanmak için profesyonel podcast barındırma. Sınırsız podcast oluşturun ve dağıtın, gelişmiş analizlerin keyfini çıkarın, podcast'inizden para kazanın ve dünyadaki kullanımı en kolay podcast barındırma hizmetini kullanarak şovunuzu tanıtın.

Web Sitesi: captivate.fm

Yasal Uyarı: WebCatalog, Captivate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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