Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MediathekViewWeb, MediathekView projesinin film listesine erişim sağlayan basit bir tarayıcı arayüzüdür. MediathekView'in aksine, MediathekViewWeb'in ne bir program yüklemesi ne de bir film listesi indirmesi gerekmez, böylece arama tarayıcıda anında yapılabilir. Sorgulama sunucu üzerinde gerçekleştirildiği için uç cihaz (tarayıcı) gereksinimleri minimum düzeydedir ve Java kurulumu gerekmediğinden web sitesi akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılabilir.

Web Sitesi: mediathekviewweb.de

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