magnifi.io

magnifi.io

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Magnifi olarak insanların video konferans hakkındaki düşüncelerini değiştiriyoruz. Yerleştirilebilir video widget'ımız, kullanıcıların farklı iş görevlerini gerçekleştirmek için iş akışlarının stratejik noktalarına video işbirliğini yerleştirmelerine olanak tanır. Varsayılan yapılandırmalarımız, iFrame, JavaScript SDK veya WordPress eklentisi aracılığıyla eklenebildiğinden bunu kolaylaştırır. Widget'a giriş ücretsizdir ve kurumsal düzeydeki entegrasyonlar için ücret alınır.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: magnifi.io

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Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

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Skype

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TeamViewer Web

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