Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Magnifi olarak insanların video konferans hakkındaki düşüncelerini değiştiriyoruz. Yerleştirilebilir video widget'ımız, kullanıcıların farklı iş görevlerini gerçekleştirmek için iş akışlarının stratejik noktalarına video işbirliğini yerleştirmelerine olanak tanır. Varsayılan yapılandırmalarımız, iFrame, JavaScript SDK veya WordPress eklentisi aracılığıyla eklenebildiğinden bunu kolaylaştırır. Widget'a giriş ücretsizdir ve kurumsal düzeydeki entegrasyonlar için ücret alınır.

Web Sitesi: magnifi.io

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