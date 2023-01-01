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HireLogic

HireLogic

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Web Sitesi: hirelogic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HireLogic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

HireLogic, Personel ve İK organizasyonları için yapay zeka destekli mülakat analizinde liderdir. HireLogic AI'yi video, telefon veya yüz yüze görüşmeleri dinlemeye davet ederek otomatik notlar ve bilgiler alın. Her büyüklükteki organizasyon için çalışır.

Web Sitesi: hirelogic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HireLogic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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