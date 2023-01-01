WebCatalog
Talentcube

Talentcube

business.talentcube.de

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Talentcube çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Talentcube, yüksek aday hacmine sahip KOBİ'lerin kurumsal müşterilerinin en iyi yetenekleri daha hızlı tespit etmelerini ve günümüzün eleme çabalarından %60'a kadar tasarruf etmelerini sağlayan bütünsel bir Video İşe Alma platformudur. Avrupa'nın önde gelen çözümü olarak, her ölçekteki İK departmanı için en kişisel ve etkili işe alım yaklaşımını sunuyoruz: otomatik video görüşmeleri, canlı görüşme, mobil öncelikli başvuru süreci, olağanüstü 7/24 aday desteği ve kapsamlı yapay zeka tabanlı iletişim analizi.

Web Sitesi: business.talentcube.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Talentcube ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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