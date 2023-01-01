Talentcube, yüksek aday hacmine sahip KOBİ'lerin kurumsal müşterilerinin en iyi yetenekleri daha hızlı tespit etmelerini ve günümüzün eleme çabalarından %60'a kadar tasarruf etmelerini sağlayan bütünsel bir Video İşe Alma platformudur. Avrupa'nın önde gelen çözümü olarak, her ölçekteki İK departmanı için en kişisel ve etkili işe alım yaklaşımını sunuyoruz: otomatik video görüşmeleri, canlı görüşme, mobil öncelikli başvuru süreci, olağanüstü 7/24 aday desteği ve kapsamlı yapay zeka tabanlı iletişim analizi.

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