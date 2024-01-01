Glider AI

Glider AI

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Web Sitesi: glider.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Glider AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alma çözümleri sunar. Intuit, PwC, Amazon ve Capital One gibi küresel markalar, aday kalitesini doğrulamak ve her sektördeki her role uyum sağlamak için Glider'a güveniyor. Müşteriler ortalama olarak 3 kat yerleştirme oranı, doldurma süresinde %50 azalma ve aday memnuniyetinde %98 iyileşme görüyor. Daha fazla bilgi için Planör AI'yı ziyaret edin.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: glider.ai

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

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Brevo

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StaffBridge

staffbridge.com

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InterviewAI

interviewai.io

Keka

Keka

keka.com

HireScore

HireScore

hirescore.com

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