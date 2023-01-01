WebCatalog
Cuentica

Cuentica

mi.cuentica.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cuentica çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Serbest meslek sahibi kişilerin ve küçük işletmelerin, komplikasyon olmadan, hatasız ve işleri doğru yapmanın güvenliğiyle işlerini kendi başlarına yönetmelerine, ekonomistlerin desteğiyle - son olarak - işletmelerinin tam ve gerçek zamanlı kontrolünü elde etmelerine yardımcı olan çevrimiçi yönetim yazılımı Herhangi bir soruyu veya ihtiyacı hızlı bir şekilde çözen.

Web Sitesi: mi.cuentica.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cuentica ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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