KOBİ'lerin, Büyüyen Şirketlerin ve Bayiliklerin muhasebe işlemlerini kontrolü entegre eden ve otomatikleştiren bir idari sistem (ERP).

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