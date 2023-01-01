WebCatalog
Contalink

Contalink

app.contalink.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Contalink çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Muhasebe ofisinizi bulutta otomatikleştirin ve müşterilerinizin size aşık olmasını sağlayın. Firmanızın veya muhasebe departmanınızın zamandan tasarruf etmesine, daha fazla müşteri kazanmasına ve onlara teknolojiyle daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olacak bulutta çok şirketli bir muhasebe sistemi.

Web Sitesi: contalink.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Contalink ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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