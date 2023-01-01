WebCatalog
Urbano Envíos

Urbano Envíos

urbano.com.ec

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Urbano Envíos çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

URBANO'da, giderek daha zorlu göstergeleri karşılamak üzere geliştirilen, çevik, güvenli ve modern lojistik hizmetleri arayan müşterilerimize sunduğumuz deneyimdir. Ekvador genelinde gönderilerinizi yönetiyoruz!

Web Sitesi: urbano.com.ec

Yasal Uyarı: WebCatalog, Urbano Envíos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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